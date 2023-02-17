Ateş Kuşları dizisi bu akşam var mı? atv Ateş Kuşları dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 Şubat Ateş Kuşları 5. bölüm oynayacak mı?

atv ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden beri rekor listelerinden düşmeyen Ateş Kuşları dizisinin 5. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ülkede 7 günlük milli yas ilan edilirken TV programları ve diziler de gösterime ara verdi. Peki Ateş Kuşları dizisi bu akşam var mı? atv Ateş Kuşları dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 Şubat Ateş Kuşları 5. bölüm oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI? | Deprem felaketinin 12. gününde yıkıma uğrayan şehirlerde arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri devam ederken milli yasın sona ermesiyle dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. RTÜK'ün, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin bir süre yayınlanmayacağını duyurmasının ardından vatandaşlar, normal hayata dönmek için kanalların yayın akışlarını takip ediyor. Peki Ateş Kuşları yeni bölüm yayınlanacak mı? atv Ateş Kuşları 5. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

17 ŞUBAT ATEŞ KUŞLARI 5. BÖLÜM OYNAYACAK MI?

Ateş Kuşları dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.