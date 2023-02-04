Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan ve başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 4 Şubat Cumartesi akşamı izleyiciyle buluştu. Dizinin 78. yeni bölümünü merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Kardeşlerim 78. bölüm...
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KARDEŞLERİM 78. BÖLÜM KONUSU
Akif, Ömer'i söylediklerine inandırmayı başarırken, Asiye'nin evden kovduğu Ömer çok üzgün ve çaresiz bir haldedir.
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Hayalleri yıkılan Şengül, kendisine sinsi hamleler yapmaya devam eden Gönül'le yeniden karşı karşıya gelirken; Tolga ve Oğulcan da, Zehra'nın zorla evlendirilmesine engel olacak bir çözüm bulmaya çalışmaktadır.
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Ayla'nın yaptığı acımasız girişim, Şengül ve Orhan'ı şoke ederken, Ömer kafasındaki soru işaretlerini çözmek için, hiç beklenmedik bir hamle yapar.
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OYUNCULAR
Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).
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