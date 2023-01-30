SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? - 30 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan artarak devam ediyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 30 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2023- 01:00 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023- 01:13