Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını, 18. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin heyecanla beklenen bölümü 20 Ocak Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 18. Bölüm izle, Yalı Çapkını TEK PARÇA FULL HD İZLE, Yalı Çapkını yeni bölüm izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Oğullarını evlendirmek isteyen Gaziantepli bir ailenin uygun eş adayını bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, geçmiş bölümüyle herkesi ekran başına kilitlerken 20 Ocak Cuma günü ekranlara 18. bölümüyle geldi. Yeni bölümü heyecanla bekleyen seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 18. Bölüm izle | STAR TV Yalı Çapkını TEK PARÇA FULL HD İZLE konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM KONUSU

Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır.

Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur.

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE