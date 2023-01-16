2016 yapımı aksiyon filmi 'Uzay Yolcuları (Passengers)' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Uzay Yolcuları (Passengers) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Uzay Yolcuları (Passengers) filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Uzay Yolcuları (Passengers) filmine dair detaylar...

Uzay Yolcuları filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Uzay Yolcuları filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı komedi ve aksiyon filmi Uzay Yolcuları detayları haberimizde...

UZAY YOLCULARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

120 yıl sürmesi planlanan yolculuğun henüz 30. yılında The Avalon isimli gemi arıza yapar ve mekanik mühendisi Jim Preston'ın uyanmasına neden olur. Yalnız başına geçirdiği 1 yılın ardından bir gün bir yazar ve gazeteci olan Aurora Lane'ı fark eden Jim, onu uyandırmaya karar verir. Zaman geçtikçe Jim ve Aurora arasında yakınlaşma başlar ancak Aurora, Jim tarafından uyandırıldığını öğrendiğinde hayal kırıklığı yaşayacaktır.