Gizli Ajan (Secret Agent) filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Gizli Ajan yönetmeni kim?

Christopher Hampton'un senorya ve yönetmenliğini üstlendiği, Joseph Conraf'ın aynı adlı romanından uyarlanan Gizli Ajan filmi, televizyon ekranlarında yayınlanarak filmseverlerden tam puan alıyor. Peki Gizli Ajan (Secret Agent) filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Gizli Ajan yönetmeni kim? Tüm merak edilenler haberimizde...

Televizyon ekrnalarında yayınlanarak tüm sinemaseverlerden tam puan alan İngiliz yapımı Gizli Ajan filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Robin Williams, Eddie Izzard ve Christian Bale'nin yer aldığı Gizli Ajan hakkında aratılan Gizli Ajan (Secret Agent) filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Gizli Ajan yönetmeni kim? sorularının cevabı haberimizde...

GİZLİ AJAN (SECRET AGENT) FİLMİNİN KONUSU NE?

19. Yüzyıl sonlarının Londra'sı her türden politik mültecinin cennetidir. Bu mültecilerden biri olan Verloc, hayatını Rusya Hükümeti adına casusluk yaparak ve Londra Polisi'ne özellikle orada görevli Başmüfettiş Heat'e bilgi vererek kazanmaktadır. Yeni Rus Büyükelçisi Verloc'a yaptığı işte kendini kanıtlamasını aksi takdirde işini kaybedeceğini söyleyince, Verloc, genç ve güzel karısı, zihinsel özürlü erkek kardeşi ve patlayıcılara meraklı bir arkadaşı ile maceraya atılır.

GİZLİ AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robin Williams

Eddie Izzard

Christian Bale

Gerarda Depardieu

Jim Broadbent

GİZLİ AJAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Joseph Conrad'ın romanından senaryoya Christopher Hampton'un uyarladığı Gizli Ajan filmi, 1996 yılında İngiltere'de vizyona girdi.