Galatasaray, Icardi'nin menajerini davet etti! Yeni kontrat...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılacağı iddiaları kuvvetlenen Mauro Icardi hakkında karar verildi. İşte detaylar...
Victor Osimhen'in yokluğunda forvetteki yükü sırtlayan Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında yine üzerine düşeni yaptı. Mücadelenin 88. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında harika bir gole imzasını atan Icardi, Hagi'nin rekorunu kırarak Galatasaray'da lig tarihindeki en golcü (60) yabancı futbolcu oldu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, gösterdiği performansla eski formuna göz kırpmaya başlayan Arjantinli oyuncu hakkında sarı-kırmızılı yönetim de kararını verdi.
Daha önce oynadığı İtalya'da da birçok takımın yakından ilgilendiği 32 yaşındaki futbolcunun mevcut 10 milyon euro'luk maaşını 5-6 milyon seviyesine çekecek olan yönetim, Icardi'ye 2 senelik bir sözleşme önerecek. Taraftarın sevgilisi olan Arjantinli oyuncuyu kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılarda, başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk da Icardi'nin takımda kalacağına inanıyor.
78 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR
Icardi bu sezon biraz arka planda kalsa da gollerini atmaktan geri kalmıyor. Sarı-kırmızılı takımda ligde attığı 9 golle en skorer isim olan Arjantinli, krallık yarışında da zirveyi zorluyor. Her 78 dakikada bir rakip fileleri havalandıran İcardi, bulduğu forma şansını iyi bir şekilde değerlendiriyor.