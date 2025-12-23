İtalyan devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip!

Ocak transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen takımlardan Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınının iddiasına sarı-lacivertlilerin yıldızına dev kulübün talip olduğu öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Alexander Sörloth, Ademola Lookman, Joey Veerman, Anthony Musaba ve Maestro gibi birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe'de birçok oyuncu da Avrupa ekiplerinin radarında yer alıyor.