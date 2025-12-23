İtalyan devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını namağlup tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Alexander Sörloth, Ademola Lookman, Joey Veerman, Anthony Musaba ve Maestro gibi birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe'de birçok oyuncu da Avrupa ekiplerinin radarında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde takip edilen isimlerden biri de Milan Skriniar oldu. Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den bonservisini aldığı Slovak savunma oyuncusu, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Takım kaptanlığına kadar yükselen tecrübeli stoperle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. MILAN İSTİYOR Fotomac.com.tr'nin Sky Italia'dan derlediği habere göre; ocak ayında stoper transferi yapmak isteyen Milan, Skriniar'ı gündemine aldı. Haberde 30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerde düzenli olarak forma giymesinin müzakereleri zorlaştırabileceği belirtildi. Öte yandan İtalyan devinin Skriniar dışında Eric Dier ve Federico Gatti ile ilgilendiği de aktarıldı.