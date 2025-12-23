Galatasaray'da gündem orta saha: Transfer için 4 aday var!
Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasındaki transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray'da bir orta saha transferinin yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Okan Buruk'un oluşturduğu listeye göre sarı-kırmızılı yönetimin 4 adaydan bir tanesini transfer etmek istediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | GS Spor haberleri
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, hem 6 numara hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen alternatifler üzerinde durduğu ve bu doğrultuda dört futbolcuyu gündemine aldığı ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre Cimbom'un listesinde; Wolverhampton'da forma giyen Brezilyalı ön libero Andre, Manchester United'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte, Rennes'de görev yapan 8 numara Djaoui Cisse ile Lorient'ten Arthur Avom bulunuyor. Yönetimin, belirlenen isimlerin hem kulüpleriyle hem de oyuncu tarafıyla ilk temasları kurduğu ve şartları yokladığı belirtildi.
Wolverhampton'da bu sezon 19 maçta forma giyen 24 yaşındaki Andre'nin İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bu sezon Wolverhampton foramsıyla 19 maça çıkan oyuncu, 1424 dakika süre aldı.
Manchester United'ın 24 yaşındaki yıldızı Manuel Ugarte de 12 maçta oynadı. Kontratı ise 2029 yılında bitecek. 432 dakika süre alan oyuncu, gol veya asist katkısı üretemedi.
Rennes forması giyen ve son 1 yıl içinde yakaladığı çıkışla piyasa değeri 15 milyon euro'yu bulan 21 yaşındaki Djaoui Cisse 15 maçta süre aldı ve oyuncunun, Fransız ekibiyle 2030 kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 15 maça çıkan Fransız oyuncu, takımıyla 721 dakika süre aldı.
Lorient'te 16 maçta 1 gol, 3 asiste imza atan Arthur Avom'un ise sezon sonunda kontratı bitiyor. Kamerunlu oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.