Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da gündem orta saha: Transfer için 4 aday var!

Galatasaray'da gündem orta saha: Transfer için 4 aday var! Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasındaki transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray'da bir orta saha transferinin yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Okan Buruk'un oluşturduğu listeye göre sarı-kırmızılı yönetimin 4 adaydan bir tanesini transfer etmek istediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | GS Spor haberleri Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, hem 6 numara hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen alternatifler üzerinde durduğu ve bu doğrultuda dört futbolcuyu gündemine aldığı ifade ediliyor.

Takvim'in haberine göre Cimbom'un listesinde; Wolverhampton'da forma giyen Brezilyalı ön libero Andre, Manchester United'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte, Rennes'de görev yapan 8 numara Djaoui Cisse ile Lorient'ten Arthur Avom bulunuyor. Yönetimin, belirlenen isimlerin hem kulüpleriyle hem de oyuncu tarafıyla ilk temasları kurduğu ve şartları yokladığı belirtildi.