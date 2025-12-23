Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Veerman harekatı! Transferde Szymanski detayı

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini orta sahaya yapıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun talimatı sonrasında harekete geçen sarı lacivertli yönetim, Joey Veerman için PSV Eindhoven'la masaya oturmuş ve geçen hafta yapılan ilk görüşmede prensip anlaşmasına varılmıştı. Taraflar bu hafta içinde yeniden bir araya gelecek ve transferi sonlandırmak için yol haritasını belirleyecek.

TAKAS ARTI PARA TEKLİFİ Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, bu toplantıda ödeme koşullarını konuşacak. PSV, 23 milyon euroluk fesih bedelini peşin olarak isterken, Fenerbahçe ise taksitler halinde ödemeyi taahhüt ediyor. Eğer bu konuda bir mutabakata varılmazsa, sarı-lacivertli yönetim, Sebastian Szymanski'yi sürece dahil edecek. Sebastian artı 13 milyon euro teklif edecek. 27 yaşındaki orta saha ise Fenerbahçe'yle anlaştı ve kulüpler arasında resmi imzaların atılmasını bekliyor.