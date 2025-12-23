İtalyan devinin hedefi Dominik Livakovic!

Ocak transfer dönemi için çalışmalarını 4 koldan sürdüren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertlilerden sezon başında Girona'ya kiralık olarak gönderilen Dominik Livakovic ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen ve bu doğrultuda da Girona'ya kiralık olarak gönderilen Dominik Livakovic konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
İspanyol ekibinde bu sezon forma şansı bulamayan Hırvat file bekçisinin Girona'dan ayrılmak ve Dünya Kupası için sezonun ikinci yarısında forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği biliniyordu.
Bu doğrultuda da flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Transferfeed'in haberine göre Mattia Perin'in ayrılık talebi sonrası as kalecisi Di Gregorio ile rekabete girecek bir isim arayışı olan Juventus'un Livakovic'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Haberde ayrıca, Livakovic ile daha önce İtalyan ekibi Genoa ve eski kulübü Dinamo Zagreb'in de ilgilendiği, 30 yaşındaki eldivenin ülkesine dönmeye sıcak baktığı da aktarıldı.
Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Dominik Livakovic'in Transfermarkt verilerine göre 4 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.