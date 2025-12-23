Galatasaray'dan flaş Gabriel Sara kararı! Ayrılık...
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Sambacı oyuncunun geleceğine dair radikal bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 23.12.2025 - 14:16Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 - 14:20
Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken Gabriel Sara için sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak edilen isimlerden biri olan Gabriel Sara için yönetim kararını verdi.
18 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
2024'ün yazında da transfere damga vuran takımlardan biri olan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimlerden biri de Gabriel Sara oldu. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızı Norwich'ten 18 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı.
GABRIEL SARA DEV BONSERVİSLE GİDECEK
Akşam'ın haberine göre, Gabriel Sara'nın geleceği için Galatasaray'da karar verildi.
Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu için cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verecek. Sara'dan beklenen gelir ise en az 20 milyon Euro.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1436 dakika sahada kalan 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız oyuncu, 2 gol ve 2 asistle skora etki etti.