BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1436 dakika sahada kalan 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız oyuncu, 2 gol ve 2 asistle skora etki etti.