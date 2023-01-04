O Kız 16. BÖLÜM İZLE - O Kız son bölüm izle - Kanal D O Kız izle

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden O Kız 15. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 16. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle, Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar....

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 4 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin 16. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 16. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik.

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👉O KIZ 16. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 4 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin 16. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 16. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik.

İŞTE 16. BÖLÜM FRAGMANI!

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)