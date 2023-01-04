Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 4 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin 16. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 16. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik.
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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 4 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin 16. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 16. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik.
OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)