atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 29 Aralık Perşembe günü 15. bölümüyle izleyicisi ile buluşan dizinin konusunu merak eden seyirciler, 15. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 15. bölüm full HD...

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 29 Aralık Perşembe günü 15. bölümüyle izleyicisi ile buluşan dizinin konusunu merak eden seyirciler, 15. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 15. bölüm full HD...

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ALDATMAK 15. BÖLÜM KONUSU

Tarık ve Yeşim cephesine karşı yaptığı cesur hamle Güzide'nin bir kez daha hedef haline gelmesine sebep olur. Güzide, mesleğini kaybetmesi üzerine iyiden iyiye dağılan hayatını toplamanın yolunu, ailesini yeniden bir araya getirmekte bulur.

Behram'ın kendisine olan ilgisine karşı ne hissedeceğini bilemeyen Oylum için bir yangın da Tolga cephesinde başlar. Oltan'ın Ozan ve Güzide'ye yaptığı şantajlarla yüzleşen ikilinin ilişkisi zor bir sınavdan daha geçecektir. Sevdiği kadın için babasıyla arasına duvar ören Tolga ona ihtiyacı olduğunda kararının arkasında durabilecek midir?

Tarık, Güzide'yi alt etmeye çalışsa da Elmas'ın ne kadar dişli biri olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir. Servetini korumaya çalışırken çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanmaktadır. Yeşim ise ani bir seyahat planı sonucu Öykü'yü sorumsuz bir bakıcının ellerine teslim eder. Öykü'yle yolları yeniden kesişecek olan Ümit, zaafları yüzünden hem kendini hem de küçük kızı bir tehlikenin içine atacaktır.

Zor dönemler geçiren Ozan, uzun zamandır kendisine duygular beslediğini bildiği Selin'e karşı kalbini bir türlü açmamaktadır. Peki artık kendisine iyi geleni sevmeyi öğrenebilecek midir?

Aldatmak'ın 15. bölümünde Güzide ve çocukları birbirlerine daha çok kenetlenirken, hepsi özel hayatlarında yaşadıkları ikilemlerle meşguldür. Çocukları kalplerinin sesini sorgularken, Güzide de sığındığı liman Sezai'nin ona anlatmadığı şeylerin sıkıntısındadır.

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ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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