Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 32. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 32. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 27 Aralık Salı günü yayınlanan yeni bölüm için "Üç Kız Kardeş 32. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Üç Kız Kardeş 32. bölümüne ait detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 27 Aralık Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 32. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 32. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 32. BÖLÜM KONUSU

Somer, Kiraz'ı Mine'ye teslim edenin Türkan olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İkili arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Türkan ve Somer'in bu gerilimleri Rüçhan ve Türkan arasında da sorunlara neden olur. Sadık ve Nesrin barışma kararı almışken, Fatih'in düştüğü çaresizlik Kalender ailesini yeni bir çıkmazın içine sokar. Mustafa ve Derya'nın arkadaşlıkları aşk yolunda ilerlerken, Sevilay'ın Korman ailesinde boy göstermesi Özer'i iyice köşeye sıkıştırır. Sevilay, Özer'e rağmen kararlarının arkasında durur. Rüçhan ise bu konuda daha büyük adımlar atmaya başlar. Mine'ye ulaşamayan Somer, Türkan'la da iplerini koparacak noktaya gelir. Türkan da yaşanılan bu olaylardan sonra bir karar verir. Korman ve Kalender ailesi için Yılbaşı gecesi kutlaması beklenmedik karşılaşmalara neden olur.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 32. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 32. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE