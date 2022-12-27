Baba 30. YENİ BÖLÜM İZLE

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 30. bölümüyle (final) izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizinin 27 Aralık Salı günü ekranlara gelecek 30. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Baba'nın 30. bölüm bilgileri...

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BABA 30. BÖLÜM KONUSU

Aralarında büyük bir savaş başlayan Kadir ve Selahattin karşı karşıya geldi. İkili arasında gerilim dolu anlar yaşanırken Erol'un birden cebinden çıkardığı bıçağı Kadir'e doğrultması izleyenleri şoke etti. Diğer tarafta Büşra'nın kaçırıldığını gören İlhan karısını kurtarmaya çalışırken kafasına aldığı darbeyle yere yığıldı. Selahattin'in Erol'u ailesiyle tehdit edip Kadir'i öldürtmek istediği öğrenilirken, final bölümünde neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Selahattin'e karşı Kadir'in yanında duran Çöpköy halkı savaş başlattı. Selahattin'in adamlarının saldırılarından korunmaya çalışan insanlar Çöpköy'de bir depoya sığındı. Emin, tüm bu karışıklığın ortasında Firuze'yi Kadir'e isteyerek iki genç aşığı kavuşturmak için ilk adımı attı. Recep'in ölüm haberi başta Kadir olmak üzere tüm Çöpköy halkını derinden sarsarken, Selahattin herkesin bir gün içinde evlerini boşaltıp köyü terk etmesini söyledi. Cabbar ve adamları, Çöpköy halkının sığındığı depoya baskın düzenledi ancak Kadir ve onu destekleyen insanlar, büyük bir mücadeleye girerek onları yenilgiye uğrattı.

OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu

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