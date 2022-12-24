TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 79. bölümüyle ekranlara geldi. Gönül Dağı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gönül Dağı 79. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Gönül Dağı'nın 79. bölümünde neler yaşandı? Gönül Dağı'nın 79. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Gönül Dağı dizisinin 79. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 79. bölümüyle 24 Kasım Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 79. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyordu. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 79. BÖLÜM KONUSU

Amcaoğulları dedelerinden kalan araba ile geçmişten gelen destek sayesinde tekrar motive olurlar. Amcaoğulları, yakın zamanda gerçekleşecek yarışmaya katılmaya karar verirler. Yarışmada neler olacaktır? Halime öğrendiği gerçeklerle bir karar vermeye yönelir. Bu karar kimleri etkileyecektir? Selma Öğretmen, Divane'yi kulübesinde hasta bir şekilde bulur. Rüyasında bir yolculuğa çıkan Divane yolculuğunu tamamlayacak mıdır? Kenan ve Elif'in ziyarete gittikleri köyde işler ilginç hale gelir. İkili köylülere nasıl yardım edecektir? Zahide, Erkan'ın gitmesinden dolayı üzülmek yerine gurur duymaya karar verir. Erkan, zorluklarla başa çıkmaya çalışırken haberlerde maça giden takımın otobüsün kaza haberi gelir. Erkan yaşayacak mıdır? Selami'nin ticari girişimleri başarısızlıkla sonuçlandığı için Keriman tarafından evden kovulmuştur. İkilinin barışmasına kim yardım edecektir?

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👉GÖNÜL DAĞI 79. BÖLÜM İZLE