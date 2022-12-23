Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 31. yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. 16 Aralık Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin sıkı takipçileri ise "Yalnız Kurt 31. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 31. yeni ve en son yayınlanan bölümü ile ilgili bilgiler...

Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 31. yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. 23 Aralık Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Dizinin sıkı takipçileri ise "Yalnız Kurt 31. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle" aramaları yapıyor.

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 31. BÖLÜM İZLE

YALNIZ KURT 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Doğan kurulan tuzakla elinden alınan Merkez Bankası baş yazılımcısını kurtarmak için harekete geçer. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital para projesi tehlike altında olacaktır. Barış ve Minnet de Doğan'ın yanında operasyona katılırlar.

Ahmet Hemşinli'nin Red Embers'a yaptığı baskından eli boş dönmesinin ardından herkes tekrar Altay'ı bulmak için harekete geçer. Doğan'ın Altay'ı kurtarmak için bir planı vardır. Doğan, Halit Yıldırım'a gider.

Konsül üyeleri ise Harun Karacabey'in ortadan kaybolmasına bir türlü anlam veremezler ve bu olayın peşine düşerler. Mira'nın ise Barış'a oynadığı oyunda artık farklı planları vardır. Halit ve Doğan'ın yaptığı anlaşma gereği Red Embers ve tim hurdalıkta karşı karşıya gelirler. Doğan, Altay'ı istemektedir. Halit ise dijital para projesini. Can'ın ise çok başka planları vardır.

Doğan merkez bankası baş yazılımcısını kurtarabilecek mi? Doğan Altay'ı kurtarmak için Halit Yıldırım'a ne teklif edecek? Mira'nın planlarındaki değişiklik ne olacak? Red Embers ve timin hurdalıktaki karşılaşmasında neler olacak?