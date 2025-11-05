Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Tedavisi devam eden futbolcular, Rafa Silva ve Necip Uysal ile annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunan Gabriel Paulista antrenmanda yer almadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.