UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Newcastle United St. James' Park'ta Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Sezonun ilk haftasında Barcelona'ya karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından US Gilloise'yi 4-0 ve Benfica'yı 3-0 yenen ev sahibi takım, 6 puanla 11. sıraya yerleşti. Konuk ekip ise ligde umduğu başlangıcı yapamasa da son maçında Karabağ'ı 3-1 mağlup ederek motivasyonunu artırdı. Peki Newcastle United - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United - Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Athletic Bilbao maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın düdük çalacağı karşılaşma, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Newcastle United - Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Thiaw, Burn; Miley, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Paredes, Laporte, Boiro; Ruiz de Galarreta, Rego, Jauregizar; Berenguer, Guruzeta, Navarro