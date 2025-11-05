TRT 1 Galatasaray - Ajax Maçı CANLI İzle! Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı HD izleme ekranı ve frekans bilgileri var mı? Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan alacakları galibiyetle Şampiyonlar Ligi gruplarında avantajı eline geçirmek istiyor. Ev sahibi Ajax ise teknik direktör değişikliğinin ardından yeniden çıkış arayışında. Maç öncesinde iki ekip de tam kadro sahada yer alırken, Avrupa’da Türk temsilcimizin mücadelesi büyük heyecan yaratıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolseverlerin gözü Ajax-Galatasaray maçında! Avrupa arenasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray, Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile kozlarını paylaşacak. Tüm futbolseverler, "Galatasaray Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, nasıl canlı izlenir?" sorularını araştırıyor. TRT 1, bu mücadeleyi canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturacak. Maçı izlemek isteyenler, TRT 1 HD uydu veya dijital platformlar üzerinden yayın kalitesiyle takip edebilir. TRT 1 canlı izleme linki var mı? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında avantajını korumak istiyor. Ajax ise seyircisi önünde kazanarak yeniden yarışa ortak olma hedefinde. Karşılaşma öncesi ve sonrası özel analiz programları da TRT Spor ekranlarında izlenebilecek.

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Galatasaray maçı, 5 Kasım Çarşamba günü Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in düdük çalacağı karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii platformundan canlı yayınlanacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanacak nefes kesen mücadele, şifresiz olarak izlenebilecek.

AJAX - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Jaros, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Gloukh, Godts, Moro, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina, Sane, Barış (Sallai), Osimhen.

TRT 1 CANLI NASIL İZLENİR?

Maçların Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir. Frekans bilgileri" TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" .

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

TRT 1 AJAX-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

