UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolseverlerin gözü Ajax-Galatasaray maçında! Avrupa arenasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray, Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile kozlarını paylaşacak. Tüm futbolseverler, "Galatasaray Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, nasıl canlı izlenir?" sorularını araştırıyor. TRT 1, bu mücadeleyi canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturacak. Maçı izlemek isteyenler, TRT 1 HD uydu veya dijital platformlar üzerinden yayın kalitesiyle takip edebilir. TRT 1 canlı izleme linki var mı? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında avantajını korumak istiyor. Ajax ise seyircisi önünde kazanarak yeniden yarışa ortak olma hedefinde. Karşılaşma öncesi ve sonrası özel analiz programları da TRT Spor ekranlarında izlenebilecek.
AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ajax - Galatasaray maçı, 5 Kasım Çarşamba günü Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in düdük çalacağı karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii platformundan canlı yayınlanacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanacak nefes kesen mücadele, şifresiz olarak izlenebilecek.
AJAX - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Ajax: Jaros, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Gloukh, Godts, Moro, Weghorst.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina, Sane, Barış (Sallai), Osimhen.
TRT 1 CANLI NASIL İZLENİR?
Maçların Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir. Frekans bilgileri" TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" .
TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
5 KASIM TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
05:43 – İstiklal Marşı
05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:30 - Cennetin Çocukları
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Gökdelen | Yabancı Sinema
22:00 - Maç Önü
23:00 - Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
01:00 - Cennetin Çocukları
03:30 - Seksenler
04:45 - Lingo Türkiye
TRT 1 AJAX-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
👉ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI İZLE TRT 1