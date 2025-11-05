Manchester City - Borussia Dortmund detayları | Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. İki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puana ulaşan ev sahibi, 9. sıradan yukarı sıçramak için üçüncü zaferini kovalıyor. Alman devi ise Juventus deplasmanındaki açılış beraberliğinin ardından yakaladığı ivmeyle galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Her iki taraf da kritik üç puanı cebine koymak için sahada olacak. Peki Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?