FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Talisca'dan beklenmedik hamle! Ocak ayında ayrılmak için...

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun ara transfer döneminde sarı lacivertli kulüpten ayrılmak için büyük bir fedakarlık yapmaya hazırlandığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)