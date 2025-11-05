Fenerbahçe, 12 Ekim 2025 tarihinde resmi web sitesinden yaptığı açıklamada İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci'den yaşanan sürece dair açıklama geldi. Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Verilen karara tamamen saygı duyuyorum. Ne yönetimimizle ne de hocamla hiçbir problemim yok. Bu süreç boyunca da olmadı, tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde. Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmemem ya da galibiyetlerine sevinmemem mümkün değil!"

"Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım. Başından beri her şeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum. Takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor."

"Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım, siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın, primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı. Ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım ve hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim, yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu."

"Şu anda tek önemsediğim şey ekmek yediğim ve gönül verdiğim kulübümün başarısı. Benim katkı veremediğim şekilde olsa bile iyi günler geçiriyor olmamız mutlu ediyor."

İfadelerine yer verdi.