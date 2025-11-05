Kuruluş Orhan 3. Bölüm fragmanı izle!

Heyecan, aksiyon ve duygusal sahneleri bir araya getiren Kuruluş Orhan 3. Bölüm fragmanı, HD görüntü kalitesiyle ATV'nin resmi internet sitesinde yer aldı.

A Spor

Giriş Tarihi: 05.11.2025 10:16

Kuruluş Orhan 3. Bölüm fragmanı izle! Kuruluş Orhan 3. Bölüm fragmanı, dizinin takipçilerini bir kez daha ekran başına topladı. Orhan Bey'in yükseliş hikâyesi, bu fragmanda daha da derinleşiyor. İhanetlerin gölgesinde bir liderlik sınavı veren Orhan, hem kalbiyle hem de halkı için verdiği mücadeleyle dikkat çekiyor. Yeni fragmanda savaş sahneleri, stratejik hamleler ve beklenmedik yüzleşmeler öne çıkıyor. "Kuruluş Orhan yeni bölüm fragmanı izle" diyen izleyiciler, ATV'nin resmi yayın kanallarında HD kalitede fragmanı izleyebiliyor. Heyecan, aksiyon ve duygusal sahneleri bir araya getiren Kuruluş Orhan 3. Bölüm fragmanı, HD görüntü kalitesiyle ATV'nin resmi internet sitesinde yer aldı. Peki, Kuruluş Orhan 3. Bölüm fragmanı izle!

KURULUŞ ORHAN NASIL İZLENİR?

Resmî yayınlar dışında korsan platformlardan izlemek güvenli değildir. Kuruluş Orhan 2. Bölüm HD olarak atv.com.tr ve ATV YouTube kanalında yasal şekilde izlenebilir. Dizinin görsel kalitesi, tarihî atmosferi ve başarılı oyunculuk performansları sosyal medyada büyük övgü topluyor.

KURULUŞ ORHAN 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır. Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacaktır?

👉 Osman Bey Toyu Topluyor

Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır. Beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler. Şahinşah Bey vazifeye talip olur. Toyun ortasına bomba gibi düşen bu talebe Osman Bey ne cevap verecektir? Şahinşah'ın niyetini anlayan Orhan Bey ne yapacaktır?

👉Sevdasıyla Orhan Bey'e Destek Veren Nilüfer Hatun

Bütün hengamenin arasında, sevdasıyla Orhan'a güç veren Nilüfer Hatun çocuklarıyla Orhan'a nefes olur. Orhan'ın en büyük dayanağı ve obadaki kalbi olan Nilüfer Hatun toyun hatunlar arasındaki yankısını nasıl göğüsleyecektir?

👉 Alaeddin Bey, Orhan Bey'in Görevine Talip

Alaeddin Bey ise aklının sesiyle Babasının karşısına geçer. Eğer Orhan'ı azledecekse vazifeye kendisi talip olduğunu söyler. Osman Bey ne karar verecektir?

👉 Gonca'dan Ümidini Kesen Malhun Hatun!

Alaeddin'in soyunun devamı için Gonca'dan ümidi kesen Malhun Hatun, Didar Hatun'a, Alaeddin için bir gelin adayı bakmasını söyler. Gonca ve Alaeddin bu isteği öğrendiğinde ne yapacaktır?

👉 Orhan Bey, Flavius'un Kardeşini Öldürüyor. Flavis'un İntikam Yemini!

Öte yanda toy kararı çıkana kadar vazifesini sürdürmekte kararlı olan Orhan Bey, Flavius ve Saroz'un can damarını kesmek için büyük bir plan yapar. Orhan Bey Flavius'un kardeşini öldürür. Flavius kardeşinin intikamı için ant içer. Orhan'ın eliyle dökülen kan, Bursa surlarının önünde yeni bir fırtına mı doğuracaktır?

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV canlı yayın izle 2025 için pek çok alternatif bulunuyor. Resmi web sitesi, mobil uygulamalar ve dijital platformlar üzerinden canlı yayın takibi yapmak mümkün. Bu sayede ister evde ister dışarıda olun, sevilen yapımlar anında izlenebiliyor.

ATV NASIL İZLENİR?

Artık yalnızca evdeki televizyon ekranından değil; bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi birçok cihaz üzerinden de atv canlı yayınına ulaşmak mümkün. Kanal, hem Apple hem de Android işletim sistemlerine özel geliştirilen mobil uygulamaları sayesinde, kullanıcılarına her an her yerde kesintisiz yayın deneyimi sunuyor. İzleyiciler diledikleri takdirde internet üzerinden de "atv HD" yazarak kaliteli yayın anlayışını takip edebiliyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

2025 ATV frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV CANLI YAYIN