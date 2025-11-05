Inter - Kairat maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Şampiyonlar Ligi'ndeki mükemmel başlangıcıyla zirveye yerleşen Inter, San Siro'da ligin zayıf ekiplerinden Kairat'ı ağırlayarak maç sayısını eşitleyecek ve yeniden Bayern Münih, Arsenal ve PSG'nin önüne geçmek için mücadele edecek. Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Inter ile Kairat, bu turnuvalarda bir İtalya ve Kazakistan temsilcisinin oynadığı ilk maça çıkacak. Peki Inter - Kairat maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

INTER - KAIRAT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter - Kairat maçı 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Portekizli hakem Luis Godinho'nun düdük çalacağı karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak.

INTER - KAIRAT MAÇI HANGİ KANALDA?

Milano'daki San Siro Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER - KAIRAT MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ

INTER - KAIRAT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter: Yaz; Bisseck, Akanji, Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Esposito

Kairat: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Glazer, Arad; Mrynskiy, Jorginho, Gromyko; Satpayev