Malmö - Panathinaikos muhtemel 11'ler | Malmö - Panathinaikos maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta randevuları için heyecan dorukta. Malmö, Eleda Stadyumu'nda Yunan ekibi Panathinaikos'u misafir edecek. Üç maçta iki yenilgi bir beraberlik yaşayan ev sahibi, 31. sıradan ilk zaferini koparmak için uğraşacak. Panathinaikos ise Young Boys'u 4-1'le geçtikten sonra iki kayıpla 22. konuma geriledi. Peki Malmö - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan izlenecek?