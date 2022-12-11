Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı! | Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı! | Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve sevilerek takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerindeki soru belli oldu. Yarışmacı Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Yarışmanın 1 milyon TL'lik sorusu "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru ve cevabı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2022- 22:16