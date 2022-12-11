Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı! | Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?
ATV ekranlarında yayınlanan ve sevilerek takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerindeki soru belli oldu. Yarışmacı Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Yarışmanın 1 milyon TL'lik sorusu "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru ve cevabı...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2022- 22:16
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.
Son bölümüyle ekranlara gelen yarışmada 20 yaşındaki Batu Alıcı'ya 1 milyon liralık "Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? sorusu soruldu.
İşte o soru, şıkları ve doğru cevap:
Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?
A) Bala Hatun (doğru cevap)
B) Banu Çiçek
C) Bamsı Beyrek
D) Bayındır Han