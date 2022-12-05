Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm yok mu, neden yok 28 Kasım 2022? Alparslan Büyük Selçuklu final mi yaptı, bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

TRT 1'in sevilen dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu, 28 Kasım Pazartesi günü beklenen yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Başrollerini Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu'nun 37. yeni bölümü hakkında arama motorlarında Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm yok mu, neden yok 28 Kasım 2022? Alparslan Büyük Selçuklu final mi yaptı, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Alparslan'ın kutlu yolculuğunun anlatıldığı tarih, savaş ve aşk kokan TRT 1 dizisi Alpaarslan Büyük Selçuklu, 5 Aralık Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında beklenen yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Sizinin takipçileri Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm yok mu, neden yok 5 Aralık 2022? Alparslan Büyük Selçuklu final mi yaptı, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, Pazarteasi günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Ancak bu hafta Dünya Kupası maçları olduğu için TRT 1 ekranlarında yeni bölüm yer almadı.

28 KASIM TRT1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları 18 Aralık'ta sona erecek. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmese de Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümlerinin Aralık'ın 3. haftasına kadar ekranlarda yer almayacağı tahmin ediliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI