Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 5. bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 4 Aralık Pazar günü yayınlanan yeni bölümü için heyecanla bekleyen izleyiciler, sevilen dizide bu hafta neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 5. ve son bölüm bilgileri...

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın oyunculuğuyla hayat bulan SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Güzel Günler'in yeni bölümü ekranlara geldi. 4 Aralık Pazar günü ekranlara gelecek dizinin yeni bölümü için arama motorlarında son bölüm bilgileri araştırılıyor. İşte Güzel Günler 5. bölümüne dair merak edilenler...

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GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM ÖZETİ

Selma ve Mihran ayrı durmaya çalışsa da miras konusu onları bir araya getirmektedir.

Atakan, Altan için gemileri yakmaya hazırlanırken; bir yandan Ayşim bir yandan da Hakim'le uğraşmak zorunda kalan Kıymet dükkânı Füsun'a emanet eder.

GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bunu fırsat bilen Füsun, Feyyaz'la birlikte ortalığı karıştıracak bir projeye girişir.

Leylim'in hastalanması evin kapılarının Selma ve kardeşine gizlice açılmasına ve ailenin yeniden karışmasına sebep olur!

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.