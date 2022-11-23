Her hafta izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarının sevilen dizisi O Kız, 22 Kasım Çarşamba günü bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanla beklenen 10. yeni bölüm için arama motorlarında O Kız 10. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte sevilen dizi O Kız'ın son bölümü...
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O KIZ 10. BÖLÜM KONUSU
Doruk ve Zeynep yakınlaşıyor!
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Sitare'nin hamlesi Doruk ve Ozan'ı karşı karşıya getirecektir.
Ozan'ın Zeynep'e karşı ortaya çıkan duyguları gittikçe ilerlerken Doruk'un Zeynep tarafına yakın davranmasıyla Ozan cephesi daha çok alevlenecektir.
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Melek'i yeniden görmek için çırpınıp duran Kadir ise tek isteği bir an önce 'Meleğini' bulup Zeyno'sunu annesiyle tanıştırmaktır.
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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)
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