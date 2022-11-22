Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 22 Kasım Çarşamba günü seyircisi ile buluştu. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 8. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik. İşte Gecenin Ucunda dizisi hakkında detaylar...

Başar Başaran ile Emre Özdür'ün senaristliğini paylaştığı, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'yu ekranlarda buluşturan, sevilen dizi Gece'nin Ucunda, merakla beklenen son bölümüyle ekranlara geldi. Star TV'nin sevilen dizisi 8. bölümüyle 22 Kasım Çarşamba akşamı izleyicilerini ekran başına kilitledi. Dizinin hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni ve son bölüm izle | Gecenin Ucunda 8. bölüm FULL HD İZLE - Star TV canlı izle konularını araştırırken biz de Gecenin Ucunda 8. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

GECENİN UCUNDA 8. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 8. BÖLÜM KONUSU

Macide, Kazım'ın kendisini öpmesiyle büyük bir şok yaşar. Kazım her şeye rağmen aşka bir şans vermeye kararlıdır.

Kazım'dan uzak durmak için elinden geleni yapan Macide, Berrin'in hastalığı ağırlaşınca yine yardıma koşar.

GECENİN UCUNDA 8. BÖLÜM İZLE

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Ahmet'i hayatından çıkarmak için onun ısrarlı yemek teklifini kabul eden Macide'yi kötü bir gece beklemektedir. Masum başlayan yemek, Nini'nin şeytani planıyla gölgelenir.

GECENİN UCUNDA 8. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 8. BÖLÜM İZLE

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