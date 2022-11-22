Baba dizisi Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak ve yeni bölüm yine izleyenleri ekrana kilitleyecek. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını araştırmaya devam ederken 'Baba'nın 25. bölümünde neler yaşanacak?' sorusunun cevabına ve Baba'nın 25. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz...

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 25. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 22 Kasım Salı günü ekranlara gelecek 25. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 24. bölüm bilgileri...

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BABA 25. BÖLÜM KONUSU

Çöpköy halkı Selahattin'e karşı mücadele etmeye ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışırken Selahattin'den beklenmedik bir hamle gelir.

Salgın söylentilerinin ardından çıkan bambaşka bir gerçekle yüzleşen sürpriz bir isim, bu durumu düzeltmeye çalışır.

Selahattin'in arkasında kim olduğunu öğrenen İlhan geçmişiyle derin bir hesaplaşma içine girer.

Kadir ve Selahattin arasındaki çekişme hat safhaya yükselmeye başlar.

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Yaptığı planlarla yeniden harekete geçen Kadir, hiç hesapta olmayan ölümcül bir tuzakla karşı karşıya kalır.

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Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu