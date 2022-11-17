atv ekranlarının yeni sezon dizisi aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 17 Kasım Perşembe günü 9. bölümüyle ekranlara gelecek dizinin konusunu merak eden seyirciler, 9. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 9. bölüm full HD...

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 17 Kasım Perşembe günü 9. bölümüyle ekranlara gelen dizinin konusunu merak eden seyirciler, 9. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 9. bölüm full HD ve tüm ayrıntılar...

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 9. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 9. BÖLÜM KONUSU

Yeşim, arkasında bıraktığı mektupla Tarık'ı terk eder. Tarık küçük kızı Öykü'yü kaybetme korkusuyla Yeşim'in oyunlarına yeniden aldanır. Oylum aksiliklere rağmen Tolga'nın da yardımıyla hayallerine yaklaştığını düşünmektedir ancak kötü bir sürpriz onları derinden sarsar. Oylum aynı zamanda annesinin gerçekleri öğrenme tehlikesiyle bir kez daha karşı karşıya kalır.

Ozan hayatını düzene koyup hak ettiği konumu elde ederek herkese kendini ispatlasa da başına konan talih kuşu, çok sürmeden ona sorunlar yaratmaya başlayacaktır.

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 9. BÖLÜM İZLE

Her şeyi geride bırakan Güzide işine odaklanır. Bu süreçte en büyük desteği Sezai'den görürken aralarındaki bu duygusal bağ bir başkası tarafından daha fark edilince eski defterler yeniden açılacaktır.

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 9. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel