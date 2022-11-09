Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 9 Kasım Çarşamba günü ekranlara geldi. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 6. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Başar Başaran ile Emre Özdür'ün senaristliğini paylaştığı, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'yu ekranlarda buluşturan, sevilen dizi Gece'nin Ucunda, merakla beklenen son bölümüyle geldi. Star TV'nin sevilen dizisi 6. bölümüyle 9 Kasım Çarşamba akşamı izleyicilerini ekran başına kilitledi. Dizinin hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni ve son bölüm izle | Gecenin Ucunda 6. bölüm FULL HD İZLE - Star TV canlı izle konularını araştırırken biz de Gecenin Ucunda 6. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

GECENİN UCUNDA 6. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 6. BÖLÜM KONUSU

Kazım'ın ilanı aşk mektubunu okuyan Macide, kendi duygularından emin olmaya çalışır. Bu süreçte Kazım'dan uzak durmaya gayret eder fakat Berrin'in hastalığı Kazım ve Macide'yi yine bir sırrın etrafında buluşturur.

GECENİN UCUNDA 6. BÖLÜM İZLE

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Kazım, Berrin'i ölümcül hastalıktan kurtarmakta kararlıdır. Berrin'in iyileşmek için Kazım'dan asıl istediği ise Ahmet ve Macide'yi bir an önce evlendirmektir.

GECENİN UCUNDA 6. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 6. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 6. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN