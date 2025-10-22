Atalanta-Slavia Prag maçı tıkla izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Atalanta, sahasında Slavia Prag’ı konuk edecek. İtalya temsilcisi, turnuvanın ilk 2 haftasında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak dengeli bir performans sergiledi. Deplasmanda mücadele edecek Çekya ekibi Slavia Prag ise puanını 4’e yükseltme hesapları yapıyor. Futbolseverler ise büyük bir heyecanla “Atalanta-Slavia Prag maçı canlı izle” aramalarına devam ediyor. Peki, Atalanta-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi heyecanına dair tüm detaylar…