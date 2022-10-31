MasterChef kim kaptan oldu? 31 Ekim MasterChef takım kaptanı kim oldu? MasterChef yeni bölümde ne oldu?

MasterChef kim kaptan oldu? 31 Ekim MasterChef takım kaptanı kim oldu? MasterChef yeni bölümde ne oldu?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belli oldu. Peki, "MasterChef kim kaptan oldu? 31 Ekim MasterChef kaptanlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2022- 00:37