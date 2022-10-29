MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 29 Ekim MasterChef takım oyununu kazanan...

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 29 Ekim Cumartesi günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, takım oyununda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konsept ile hünerlerini sergiledi. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

MasterChef'te takım yarışları devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konsept ile hünerlerini sergiledi. İşte MasterChef Türkiye yarışmasında yaşananlar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından ödül oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ödül oyunu ile beraber kırmızı takım yarışmacıları arasında yapılan yarışmada dokunulmazlığı kazanan isim Tayfun oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Bu haftanın eleme adayları:

Burak Kaya

Serpilay

Tayfun

Büşra

Yağız

Metin