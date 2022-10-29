📺Gönül Dağı 74. bölüm İZLE

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonun ikinci bölümü olan 74. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin sevenleri arama motorlarında, "Gönül Dağı 74. bölüm izle | Gönül Dağı yeni sezon, son bölüm izle | Gönül Dağı TRT 1 izle!" Gönül Dağı yeni bölüm izle" sorgulaması yapıyor. İşte Gönül Dağı dizisinin 74. bölümüne ait detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonda da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde neler yaşanacağını heyecanla bekleyen meraklıları, arama motorlarında Gönül Dağı 74. bölüm izle | Gönül Dağı yeni sezon, son bölüm izle | Gönül Dağı TRT 1 izle!" sorgularını yapıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 74. BÖLÜM KONUSU

Veysel'in hapisten çıkması yüzleri güldürmüş, Gedelli'de hayatı yeniden normale döndürmüştür. Ancak Veysel, hapisten Mihriban'la ilgili bir emanetle çıkmıştır. Veysel bu emanetle ne yapacaktır?

Öte yandan Yaşar ile Meryem'in düğün zamanı gelmiştir. Bunu gören Rıfat, Mihriban'la düğünsüz evlenmiş olmanın ağırlığını yaşamaya başlar ve ona güzel bir düğün yapmaya karar verir.

Ancak bunun için maddi gücü yoktur. Bu noktada imdadına amcaoğulları yetişir. Rıfat ve Mihriban'ın düğünü nasıl olacaktır?

Asuman'ın itiraz dilekçesi reddedilmiştir. Kısa bir zaman diliminde yeni görev yerine gitmesi gerekmektedir. Asuman ve Ramazan bu durumda ne yapacaktır?"

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