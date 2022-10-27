Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 54. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 54. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 54. ve en son yayınlanan bölümü...
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CAMDAKİ KIZ 54. BÖLÜM KONUSU
Cana'nın Sedat'ın çocuğuna hamile olduğunu öğrenen Rafet'in tüm aile için planları vardır. Cana, Feride'nin kendisini serbest bırakmak için öne sürdüğü şartı çaresiz kabul eder.
Nalan ile Hayri bu kez baş başa balık tutmaya giderler ve daha da yakınlaşırlar. Muzo ise bu anların tanığı olur. Selen; Nalan'ın yalanını yakalar.
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