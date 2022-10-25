Üç Kız Kardeş yeni bölüm İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm İZLE | Üç Kız Kardeş 23. bölüm İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 23. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 23. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 25 Ekim Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Üç Kız Kardeş 23. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin 23. bölümüne ait detaylar...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 25 Ekim Salı günü ekranlara gelen 23. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 23. BÖLÜM KONUSU

Türkan, annesi ve Somer arasında kalınca tercihini Somer'den yana kullanır. Türkan'ın niyeti Mine ile ilgili duyduğu her şeyden ötürü Somer'le yüzleşmektir. Türkan, Somer'i kendi kendine dökülmesi için köşeye sıkıştırır. Somer, Türkan'ın bu hallerini hamileliğine bağlar.

Nihayetinde Türkan ve Somer, Türkan'ın ısrarlarıyla yüzleşir. Somer ve Türkan'ın yokluğunu merak eden Mine, nerede olduklarını araştırır. Mine, bebeği Kiraz'ın sütten kesildikten sonra Somer ve Rüçhan tarafından elinden alınacağını öğrenir. Mine, Rüçhan'a bunu sorar. Rüçhan da onaylayınca Mine bebeği alıp ortadan kaybolur. Rüçhan ve Özer bebeğin peşine düşer.

Yıllar önceki aşkı Sevilay'la karşılaşan Özer, suçluluk duygusuyla oğlu Mustafa ve eski sevgilisi Sevilay'ı barıştırmaya niyetlenir. Özer, Mustafa ve Sevilay'ı bir araya getirir. Sevilay, artık Ayvalık'ta kalmaya karar verir. Özer, belli edemese de bu karara sevinir.

Derya, İzmir'deki üniversite hayatına sürprizlerle başlar ve liseden arkadaşı Canan'la yeniden karşılaşır. Okul koridorlarında ilginç bir öğretim üyesiyle tesadüf eseri karşılaşır.

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