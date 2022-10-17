Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un modacı eşi Nihan Buruk, geçtiğimiz sene Paris'e taşınmıştı.
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan Paris hamlesi! 2 milyon Euro...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, butik işini büyütüyor. Nihan Buruk'un yeni bir butik mağazası açmak için Paris'ten 2 milyon Euro'ya (yaklaşık 36 milyon TL) daire aldığı belirtildi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 17.10.2022- 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022- 10:41
Oğluyla bir süredir Fransa'da olan güzel yenge, modanın kalbi Paris'te açtığı iki ayrı butikle de ticaret hayatına hızlı bir giriş yaptı.
Nihan Buruk'un elbise fiyatlarının ortalama 400 Euro olduğu ve kadın giyim ile erkek giyim ile takı sattığı markası, büyük ilgi gördü.