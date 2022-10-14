Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Yalnız Kurt, 21. bölümüyle ekranlara gelecek. Yalnız Kurt izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yalnız Kurt 21. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yalnız Kurt'un 21. bölümünde neler yaşanacak? Yalnız Kurt'un yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yalnız Kurt dizisinin 21. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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YALNIZ KURT 21. BÖLÜM KONUSU NE?

Altay, Davut Bahadır'ın yol vermesiyle, artık Golyat'a karşı kendi insiyatifi ile savaşacaktır. Suriye'de tek başına büyük bir operasyon gerçekleştirir. Suriye'de gerçekleştirdiği bu operasyon ile Golyat'ın İstanbul konsülünün oklarını üzerine çeker. Halit ise yeğeninin gerçekleştirdiği bu operasyon ile ilgili konsüle hesap vermek durumunda kalır.

Golyat'ın İstanbul konsülünün gündeminde ise gerçekleştirilmeyi bekleyen "Medusa Planı" vardır. Konsül üyeleri bu planı gerçekleştirebilmek için, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir eylemden kaçınmayacaklardır. Ama henüz karşılarında bu eylemleri durdurmaya ant içmiş bir ekip olduğundan haberleri yoktur.

Suriye'deki operasyondan sonra karşısındaki büyük oyunu daha iyi gören Altay artık yoluna en güvendiği can yoldaşlarıyla devam etmeye karar verir. Akil Dağı operasyonunda sırt sırta savaştığı, her biri birer kahraman olan tim arkadaşlarından hayatta kalanları Golyat'a karşı savaşmaya davet eder. Çıkacakları ilk operasyon ise çoktan onları beklemektedir.

Doğan ise Altay'la birlikte yaptığı son hamleden sonra Halit Yıldırım tarafından gözden çıkarılıp Mira aracılığıyla elinden ne varsa alınmıştır. Ela'ya kol kanat gerip kendine yeni bir düzen kurar. Geldiği yere geri dönen Doğan için artık sıfırdan başlama zamanı…

Altay'ın verdiği bu savaşta ise karşısına sürekli çıkan biri vardır: Meryem Johnson! Altay bir şeyleri çözebilmek için önce bu kızın kim olduğunu öğrenmek zorundadır. Meryem için de durum aynıdır. İstanbul'a geldiğinden beri sürekli karşısına çıkan bir adam: Altay Kurdoğlu…

Altay, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda başarılı olabilecek mi? Medusa Planı nedir ve bu plan çerçevesinde Türkiye'yi neler beklemektedir? Çıkacakları ilk operasyonda Altay ve timi neler beklemektedir? Doğan yeni kurduğu hayatında köşesine mi çekilecek, yoksa intikamını alacak mı? Altay'ın merak ettiği soru: Meryem Johnson kimin kızı? Altay, Meryem'in kim olduğunu öğrenebilecek mi?

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Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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