Fenerbahçe'nin ve Real Madrid'in eski yıldızı Roberto Carlos, İstanbul gecelerinde görüntülendi.
Roberto Carlos İstanbul gecelerinde yakalandı! İşte o anlar...
Real Madrid kariyeri sonrası 2007 - 2010 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Roberto Carlos, teknik direktörlük kariyerinde Sivasspor ve Akhisarspor gibi takımları çalıştırmıştı. Brezilyalı efsane, İstanbul gecelerinde görüntülendi. İşte o anlar...
Takvim'in haberine göre 49 yaşındaki Roberto Carlos, Kuruçeşme'deki bir mekanda yardımcısı ve korumasıyla görüntülendi.
Gece gezmesine çıkan Carlos, localarına aldıkları bir grup kadın arkadaşı ile birlikte adeta felekten bir gece çaldı.