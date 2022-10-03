Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu Bir Küçük Gün Işığı dizisi, ilk bölümünden itibaren seyircilerin ilgisini kazandı. Her Pazartesi günü atv ekranlarında yayınlanan dizi hakkında arama motorlarında araştırılan Bir Küçük Gün Işığı 5. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle konularını haberimizde derledik.

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 5. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 3 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 5. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 5. BÖLÜM KONUSU

Güneş'in, Dila'nın kızı olduğunu öğrenen Fırat, Dila'yla yüzleşir. Fırat, Ümran'a her şeyi anlatıp bu sorunu kökünden çözmeye kararlıdır. Dila için kaçınılmaz son artık çok yakındır. Elif'in, Güneş'i kaybetme korkusu, annesini bulma isteğini yeniden harekete geçirir. Bir ipucu yakalar. Elif, Güneş'in annesine ulaşmak üzereyken Fırat bu gerçeği çoktan öğrenmiş, bir seçim yapmak üzeredir. Ancak Güneş'in ortadan kaybolmasıyla Elif ve Fırat allak bullak olur. Böylece hayat, Elif ve Fırat'a doğru seçim yapmanın ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlatır.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 5. bölüm canlı izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 5. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın