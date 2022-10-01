Kardeşlerim 61. BÖLÜM İZLE

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 61. bölümüyle ekranlara geldi. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 61. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 61. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim'in 61. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 61. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 1 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelen 61. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 61. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 61. BÖLÜM İZLE

KARDEŞLERİM GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Ahmet, Ömer'in kendi öz oğlu olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken; Sevgi'nin yapmak istediği son hamle, Şevval ve Ahmet'i şoka uğratır. Tolga'nın durumundan dolayı kendini suçlu hisseden Ömer bir çıkış yolu ararken, Orhan'ın Şengül'le görüşmesi, Gönül'ü iyice çileden çıkartır. Nebahat cephesinde ise önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet ve Şevval'in yaptığı sinsi plan yüzünden derinden etkilenen Sevgi, hayatıyla ilgili yeni bir karar almak durumunda kalır.

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 61. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 61. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 61. BÖLÜM İZLE