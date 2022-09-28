MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu? 28 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen programın 28 Eylül'de yayınlanan bölümünde takım oyunu heyecanı ve bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Peki, "MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu? 28 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın ikinci takım oyununda sıfır atık teması ile nefes kesen bir performans yaşandı. Ardından kaybeden mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. İşte, MasterChef'te haftanın eleme adayları..

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar, haftanın ikinci oyununda karşı karşıya geldi. Oyunda MasterChef jürisi yarışmacılardan, sıfır atık üzerine 5 farklı yemek yapmalarını istedi. Az ürünle çok fazla israf yapmadan yapılacak yemeklerden en az organik atık çıkaran takım 2 puanın sahibi oluyor. Diğer 5 puan ise yemeklerden geliyor.

Şeflerin isteğini en iyi ve doğru şekilde yapan kırmızı takım oyunun kazananı oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



MasterChef jürisi mavi takım üyelerinden zeytinyağlı portakallı kereviz yemeği yapmalarını istedi. En başarılı bulunan Büşra, Tayfun, Görkem ilk 3'e kaldı. Bireysel dokunulmazlığı ise Büşra kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?

İlk iki isim Fatma Nur ve Kaan olmuştu. 28 Eylül ilk potaya giren isim olarak Çağatay seçildi. Oylama sonucunda günün ikinci eleme adayı Görkem oldu.