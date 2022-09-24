MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef 24 Eylül Cumartesi takım oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 24 Eylül Cumartesi günü yayınlanan bölümünde ana kadroya girecek olan son yedek yarışmacı belli oldu. Peki, 24 Eylül Cumartesi MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı kadroya girdi? İşte MasterChef'in 24 Eylül Cumartesi günü yayınlanan bölümünde yaşananlar...

TV8 ekranlarının heyecanlı yarışması MasterChef yeni bölüm ile ekranlara geldi. İlginç bir ödül oyunu belirleyen şefler, takımları üçerli gruplara ayırarak yapılan yemeğe kısım kısım devam edilmesini istedi. Heyecanlı takım oyunu ardından MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım soruları gündemdeki yerini aldı. Ayrıca son yedek yarışmacı da ana kadro biletini aldı. Peki, 24 Eylül 2022 MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte detaylar…

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül için yarışan kırmızı ve mavi takım ilginç bir oyun ile kazanma mücadelesi verdi. Kazanan takım en fazla güzel yemeği yaparak Kırmızı Takım oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI KİM OLDU?

Yedek listeden son bileti alacak yarışmacı bugün oynanan kuru fasulye pilav yarışı ile belli oldu. MasterChef ana kadroya giren son yarışmacı ise Şule oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

FATMA NUR

GÖRKEM

ÇAĞATAY

BURAK

VURAL

ATİKE