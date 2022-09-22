Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. BÖLÜM İZLE - Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle - Gelsin Hayat Bildiği Gibi TEK PARÇA FULL İZLE

Show TV'nin her perşembe akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde yeni bölüm ekranlara geldi. Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumları öğrenmek isteyen izleyiciler için 10. bölümün detaylarına haberimizde yer verdik. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. yeni bölümüne dair detaylar...

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, bu akşam da saat 20.00'de, 10. bölümüyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 10. bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 10. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Melek mahkemenin istediği fiziksel test için Celal ve annesiyle hastaneye gider. Muayenede Celal'in yürüdüğü ispat edilecek diye bekleyen Melek doktorun raporuyla neye uğradığını şaşırır.

Mehmet'in geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla pilav satmaya çıkan Can, Arazlarla karşılaşır. İkili arasında yaşanan restleşmeye Sadi Payaslı'nın müdahil olması olayı hiç tahmin edilmeyen bir noktaya taşır. Derya, Songül'ün istediği raporu vermek için okula uğrar. Ama okula geldiği sırada Sadi ve Mert arasındaki konuşmaya kulak misafiri olması Sadi'yi zor durumda bırakır.

Gizem'in annesi Türkan, Rıza ve küçük kızının evinde işe girer. Rıza kızına çok düşkün bir babadır. Türkan bu sırada Gizem'den habersiz onun hayatıyla ilgili kararlar almaya başlar.

Üstüne plaka geçirildiğini öğrenen Osman Baba soluğu trafik şubede alır ve ona yardımcı olma görevi Songül'e verilir. Kırdarlar ve Osman Baba'nın birlikte hareket etmeye başladığını öğrenen Sadi ise Songül'ü korumak için Osman Baba'nın karşısına çıkar.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 10. BÖLÜM İZLE