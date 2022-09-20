Baba 16. YENİ BÖLÜM İZLE

Baba dizisi Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak ve yeni bölüm yine izleyenleri ekrana kilitleyecek. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını araştırmaya devam ederken 'Baba'nın 16. bölümünde neler yaşanacak?' sorusunun cevabına ve Baba'nın 16. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz...

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 16. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 20 Eylül Salı günü ekranlara geşecek 16. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 16. bölüm bilgileri...

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BABA 16. BÖLÜM KONUSU

Darmadağın olan Saruhanlı ailesinde art arda yaşanan kayıplar herkesin hayatını değiştirir. Ailenin babası Emin Saruhanlı kaybolur. Bambaşka bir hayatın içine düşen ailenin bütün yükü Kadir'in omuzlarındadır. Kadir bir yandan içinde oldukları yeni düzende ailesini ayakta tutmaya çalışırken diğer yandan her yerde babasını arar. Emin ise sokaklarda hayatta kalmaya çalışır. Yeni düşmanlar, yeni mücadeleler, her şeye rağmen filizlenen yeni aşklar, sürprizler, dönüm noktaları… Herkesin büyük sınavlar verdiği bu yepyeni dünyada Saruhanlı ailesi ve İlhan Karaçam için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu

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